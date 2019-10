Une fin de semaine qui s'annonce plutôt maussade

(Belga) Ce jeudi après-midi, le temps redeviendra progressivement sec sur tout le pays avec des éclaircies, selon les prévisions de l'IRM. Les maxima varieront de 10 à 15 degrés avec un vent faible à modéré d'ouest à sud ouest. Après une soirée et un début de nuit secs, de nouvelles pluies se propageront sur le pays en seconde partie de nuit.

Vendredi, la pluie quittera provisoirement l'est du pays en début de journée. Après quelques éclaircies passagères, de nouvelles pluies ou averses se propageront sur le pays l'après-midi. Les maxima oscilleront de 11 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne à 15 ou 16 degrés en Flandre. Le vent modéré de sud ouest s'orientera ensuite entre l'ouest et le sud ouest. Le long du littoral, il sera assez fort à fort avec des rafales de 50 à 60 km/h. Samedi, les dernières pluies ou averses quitteront l'est du pays en début de journée. Le temps redeviendra généralement sec et, malgré un ciel assez nuageux, quelques éclaircies feront leur apparition. Maxima de 9 degrés sur les hauts plateaux de l'est à 15 degrés sur l'ouest du pays. Le vent sera faible à modéré de nord est. Dimanche, une nouvelle zone de pluie en provenance des Iles Britanniques traversera notre pays du littoral vers l'Ardenne. Les températures ne dépasseront pas 8 à 13 degrés.