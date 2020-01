Une fin de semaine sous le signe des nuages et de la pluie

(Belga) Un temps morose, marqué par une nébulosité abondante et de la pluie, est annoncé pour la fin de la semaine, selon les prévisions mardi à la mi-journée de l'Institut royal météorologique (IRM). Les températures resteront très douces pour la saison.

Cet après-midi, le temps sera sec mais nuageux. Le nord et le nord-ouest du pays pourraient profiter d'éclaircies un peu plus généreuses. Les maximas seront compris entre 5 et 9 degrés. Le vent sera modéré de secteur sud à sud-ouest. Mercredi, la nébulosité sera abondante avec parfois de faibles pluies ou bruines. Les maxima oscilleront entre 8 et 12 ou 13 degrés. Jeudi, les nuages seront de nouveau au rendez-vous, avec en prime des périodes de pluie ou averses. Le temps restera particulièrement doux avec des maxima compris entre 9 et 13 degrés, sous un vent modéré à localement assez fort de direction sud-sud-ouest. Vendredi, une faible perturbation traînera encore sur le pays. Le temps sera très nuageux avec ici et là un peu de pluie. Il fera un peu moins doux avec des maxima entre 4 et 9 degrés, sous un vent souvent modéré de sud-ouest. Samedi, le temps devrait rester sec avec des champs nuageux et des éclaircies, tandis qu'il fera partiellement à très nuageux dimanche. Une faible perturbation à l'origine de quelques pluies devrait par ailleurs lentement traverser notre pays depuis le littoral. (Belga)