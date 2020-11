Une fin de week-end sous les nuages

(Belga) L'Institut royal météorologique (IRM) prévoit pour dimanche après-midi un temps souvent gris avec de la bruine ou de faibles pluies à partir du nord. Les maxima ne dépasseront pas 6 à 12 degrés. Le vent sera modéré de secteur sud-ouest. Il virera au secteur ouest à nord-ouest sur l'ouest et le nord de la Flandre, en faiblissant.

Dimanche soir et la nuit suivante, il fera graduellement plus sec sur le nord avec quelques éclaircies. Dans le sud, il y aura persistance d'un temps très nuageux avec de faibles pluies. Les minima oscilleront entre 3 et 8 degrés. Lundi, la partie sud du pays essuiera encore des précipitations. Le temps sera plus sec avec des éclaircies sur le nord. Plus tard en journée, un temps sec s'installera partout. Les températures maximales iront de 5 à 10 degrés. Mardi, on bénéficiera d'un temps sec avec d'abord beaucoup de nuages bas, de la brume ou du brouillard puis graduellement des éclaircies. Les températures évolueront peu.