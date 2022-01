Une fluctuation de pression enregistrée en Belgique: "Elle est vraisemblablement liée à l'éruption volcanique aux Tonga"

Une fluctuation de la pression atmosphérique a été mesurée dans les stations météorologiques belges samedi soir. Celle-ci est vraisemblablement due à l'éruption volcanique aux Tonga, a indiqué dimanche le météorologue de l'IRM David Dehenauw. Il souligne qu'une telle onde de pression n'a pas d'impact négatif sur la population.



"Samedi entre 20h00 et 21h00 la pression est passée de 1,025 à 1,026 hectopascal avant de retomber", raconte David Dehenauw. "Nous soupçonnons que la fluctuation est liée à l'éruption volcanique. Nous ne voyons pas d'autre explication."

Que cette fluctuation ait eu lieu est principalement un fait étonnant, selon le météorologue. "Cette éruption s'est produite à l'autre bout du monde et nous remarquons quelque chose sur nos instruments de mesure." David Dehenauw juge cette observation frappante. "Vous voyez parfois des fluctuations de pression atmosphérique lors de rafales, dans un orage ou lors d'un grain (vent brusquement élevé). Vous obtenez parfois un pic de pression légèrement plus élevé, qui disparaît ensuite lorsque la rafale est passée. Je n'ai jamais vu cela à cause d'un tel tremblement sous-marin ou lors d'une éruption volcanique. Probablement que c'est déjà arrivé, mais nous ne l'avions jamais mesuré."