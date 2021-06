"Fritkot à la Mer du Nord": pratiquement sous eaux, cette friterie de Rhode-Saint-Genèse a continué à servir des clients

C'est une photo étonnante qu'a reçue la rédaction de RTL info mercredi matin, après des heures de pluies intenses sur une bonne partie de la Belgique. "Le client continue à manger ses frites et le patron du fritkot à faire ses frites! Photo extraordinaire!", nous a écrit Ariane via le bouton orange Alertez-nous. On y voit effectivement une friterie mobile qui sert un client, sur une zone inondée (voir le niveau d'eau près des voitures, à gauche !). Un client qui a de l'eau jusqu'aux genoux...

Cette photo n'est pas un fake. Nous avons contacté le responsable de ce Fritkot basé Rue du Village à Rhode-Saint-Genèse, sur une petite place. "Nous sommes sur roulettes, donc nous n'avons pas eu d'eau. Mais c'est vrai qu'il y avait une belle flaque autour de nous", plaisante-t-il.

Pas de quoi effrayer les clients. "En fait, on a même fait une bonne journée ! C'était Fritkot à la Mer du Nord". Au niveau de la sécurité (contact entre l'eau et l'électricité), elle semblait assurée selon le patron: "Tous nos câbles sont isolés et scellés", assure-t-il.