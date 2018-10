Une jolie semaine ensoleillée avant le retour de perturbations dimanche

(Belga) De lundi à samedi, le temps sera majoritairement ensoleillé avec des températures très clémentes pour la saison, annonce lundi l'Institut royal de météorologie.

Lundi, le temps restera sec et ensoleillé avec quelques voiles de nuages élevés, surtout sur le nord-ouest du territoire. Les maxima se situeront autour de 15° ou 16° en Ardenne, et entre 16° et 18 degrés ailleurs, voire localement jusque 19° en Lorraine belge. Le vent sera généralement faible, et à la Côte parfois modéré, de direction variable. Dans la nuit, le ciel sera peu nuageux avec toujours quelques voiles d'altitude et, en mer, parfois aussi des bancs de nuageux plus bas. En fin de nuit, le temps deviendra brumeux. Les minima seront compris entre 2° et 7°. Mardi et mercredi, le temps sera toujours ensoleillé et de plus en plus doux avec des maxima jusque 24° en plaine. Jeudi, la météo sera temporairement plus instable avec un risque d'averses, éventuellement orageuses. Vendredi matin, quelques averses seront encore possible sur l'est, alors qu'ailleurs, soleil et nuages élevés se partageront le ciel. Samedi, le temps devrait rester sec et assez ensoleillé sur la plupart des régions, avec des maxima de 22° ou 23° dans le centre du pays. Dimanche et lundi, la proximité des perturbations atlantiques seront à l'origine de davantage de nuages et augmenteront le risque de précipitations. (Belga)