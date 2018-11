Une journée de répit avant le retour de la pluie

(Belga) Il fera gris mais sec ce mardi avec des maxima proches de 3 à 7 degrés, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Le ciel sera gris ce mardi avec d'abord un temps brumeux et localement quelques bruines. Les maxima seront compris entre 3 ou 4 degrés en haute Ardenne et 5 à 7 degrés ailleurs. Le vent sera faible de direction variable en matinée. Il s'orientera ensuite au secteur sud/sud-est et deviendra modéré dans l'ouest du pays. Ce soir et cette nuit, une faible zone de pluie envahira le pays depuis la Côte. Avant son arrivée, des éclaircies seront possibles et du brouillard se formera localement dans l'est, où le temps devrait rester sec jusqu'à l'aube. Les minima varieront de 1 ou 2 degrés en Hautes-Fagnes à 4 ou 5 degrés dans l'ouest. De faibles gelées au sol seront possibles dans l'est du pays, ce qui pourrait donner lieu à des premières précipitations verglaçantes. Le vent se renforcera pour devenir modéré de sud à sud-est. De mercredi à vendredi, le temps sera plus doux mais variable avec des périodes de pluie ou d'averses. (Belga)