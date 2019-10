Une journée douce avant une chute des températures

(Belga) Le temps restera généralement sec avec des éclaircies souvent larges dans l'intérieur des terres lundi après-midi, selon les prévisions de l'IRM. A la côte, le ciel sera partiellement à très nuageux avec un risque d'averses. Les maxima se situeront entre 19 et 22 degrés. Le vent sera généralement modéré de secteur sud à sud-est.

Lundi soir, le temps sera d'abord généralement sec avec encore des éclaircies, notamment dans l'intérieur du pays. Dans le courant de la nuit, la nébulosité augmentera à partir de l'ouest et sera suivie de périodes de pluie ou d'averses. Les minima seront compris entre 13 et 17 degrés, sous un vent généralement modéré de secteur sud à sud-est. Mardi, les températures chuteront de cinq degrés. Une perturbation ondulante s'attardera sur le pays. Le ciel sera alors souvent très nuageux avec des périodes de pluie ou d'averses. L'après-midi, le temps deviendra à nouveau plus sec sur l'ouest avec, ensuite, des éclaircies. Les maxima seront compris entre 14 et 17 degrés. Le vent sera faible à modéré de secteur sud à sud-ouest, avec des rafales jusque 60 km/h au sud du sillon Sambre et Meuse. Le mercure continuera à descendre mercredi, avec des maxima de 10 et 16 degrés, puis de 11 à 15 jeudi et proches de 16 vendredi. (Belga)