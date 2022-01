Une journée ensoleillée pour débuter l'année

(Belga) Au premier jour de l'année, la journée sera plutôt printanière, entre douceur des températures et soleil voilé par quelques nuages, selon les prévisions à la mi-journée de l'Institut royal météorologique.

Ce samedi après-midi, le temps sera sec et le soleil voilé par des nuages élevés. En Ardenne, quelques champs de nuages bas tenaces seront encore présents par endroits. Sur l'ouest du pays, les voiles nuageux s'épaissiront en fin de journée. Il fera toujours très doux avec des maxima compris entre 10 degrés en Hautes-Fagnes et 15 degrés en plaine. Le vent sera modéré, et en Lorraine belge plutôt faible, de secteur sud. Ce soir et cette nuit, le ciel deviendra très nuageux depuis l'ouest où quelques pluies ou averses pourront se produire, essentiellement en seconde partie de nuit. Ailleurs, le temps devrait rester sec. Dimanche, la journée sera plus venteuse avec des périodes très nuageuses et quelques averses. Les maxima oscilleront entre 9 et 13 degrés. (Belga)