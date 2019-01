Une journée lumineuse avant l'arrivée de la neige mardi

(Belga) Il fera à nouveau froid et ensoleillé ce lundi, sous des maxima compris entre -2 et 1 degré en Ardenne et 0 et 4 degrés ailleurs. Le vent sera faible à variable.

La nuit prochaine, les nuages envahiront le ciel depuis l'ouest. En fin de nuit, quelques flocons seront possibles au littoral. Le thermomètre affichera entre -12 degrés en Hautes Fagnes et -2 degrés à la mer, sous un vent modéré qui soufflera de secteur sud. Mardi, une faible perturbation atteindra notre pays à partir de l'ouest, dès le début de matinée. Elle se déplacera progressivement vers l'est en cours de journée. Les précipitations se feront généralement sous forme de neige. L'après-midi, le temps sera progressivement plus sec à partir de l'ouest, excepté à la mer où quelques averses hivernales resteront possibles. Au sud du sillon Sambre-et-Meuse, le mercure oscillera entre -2 et 0 degrés. Sur le centre et sur l'ouest, il atteindra 1 à 4 degrés. Le vent sera généralement modéré de secteur sud, mais parfois assez fort au littoral. Les jours suivants, le temps sera encore assez froid et variable avec quelques averses hivernales. (Belga)