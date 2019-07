Une journée plus chaude mais avec de la pluie mercredi

(Belga) Un temps calme et doux avec des maxima de 17 à 22 degrés est prévu pour l'après-midi de mardi, sous un vent faible à modéré soufflant depuis le nord (de direction variable sur l'ouest du pays). Les nuages pourraient être quelque peu plus présents sur l'ouest du pays.

Les températures ne dépasseront pas 17-19 degrés au littoral et en Ardenne, selon l'IRM, mais atteindront jusqu'à 22 degrés ailleurs. Le mercure chutera durant la nuit, alors que le vent d'est ou de directions variables restera faible, avec 5 degrés dans certaines vallées de l'Ardenne, 10 à 12 degrés dans le centre du pays et 14 degrés à la mer. Mercredi, la pluie fera son retour. Elle fera d'abord son apparition sur l'ouest du pays, dans l'après-midi, puis atteindra le centre en soirée, alors que l'est devrait rester au sec. La pluie continuera cependant de progresser vers l'est durant la nuit. En journée, il fera plus chaud que mardi, avec jusqu'à 20 à 22 degrés en Ardenne et le long du littoral et 23 à 25 degrés dans la plupart des autres régions. Le vent restera faible.