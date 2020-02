Tremblement d'HIVER aujourd'hui: giboulées et chutes de neige fondante

Le temps sera particulièrement variable ce mardi avec une alternance entre éclaircies et périodes très nuageuses accompagnées d'averses, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Ces averses pourront prendre un caractère hivernal sous forme de grésil ou de neige fondante. Il faudra en outre s'attendre à des chutes de neige en Haute Ardenne. Cette neige pourra temporairement tenir au sol au cours des périodes de précipitations les plus soutenues. Un coup de tonnerre n'est pas exclu. Les températures maximales varieront entre 1°C en Hautes Fagnes et 8°C à la mer. Le vent sera souvent modéré à parfois assez fort, voire très fort à la mer avec des rafales de 60 à 70 km/h. En soirée, le sud du sillon Sambre et Meuse connaîtra encore quelques averses, parfois hivernales.

Le temps deviendra nettement plus calme et sec pendant la nuit. Éclaircies et champs nuageux se partageront alors le ciel, avec un risque de formation de bancs de brouillard. Du givre et même, localement, des plaques de glace pourraient également se former à l'intérieur des terres. Les minima oscilleront entre -2°C et 6°C.

Mercredi, les prévisions sont assez incertaines. Après quelques belles éclaircies en matinée, des nuages bas pourraient se développer et donner une nébulosité plus abondante l'après-midi. Les températures atteindront 1 à 2 degrés en Haute Ardenne et 7 degrés en plaine. Le vent sera faible de nord à nord-ouest.

Jeudi, après une nuit et une matinée assez froides, le temps sera calme et assez beau avec un ciel partagé entre nuages et éclaircies. Les températures maximales varieront entre 2 et 8 degrés et le vent sera faible de direction variable.

Vendredi, le centre de haute pression se décalera vers l'Europe Centrale et nous passerons dans un léger courant de sud à sud-est. Après une matinée toujours assez froide, quelques nuages et souvent de larges éclaircies alterneront. Les températures remonteront pour atteindre 4 à 9 degrés l'après-midi. Le vent sera faible à modéré de sud à sud-est.

Samedi, les hautes pressions s'affaibliront sur nos régions et une première zone de pluie très affaiblie traversera notre pays du littoral vers l'Ardenne l'après-midi. Des courants maritimes plus doux envahiront nos régions et entraîneront les températures entre 5 et 12 degrés. Le vent de sud-ouest sera modéré.

Dimanche, une profonde dépression située à proximité de l'Islande dirigera un fort courant de sud-ouest vers l'Europe Occidentale. Le temps sera doux mais assez venteux et très nuageux avec parfois un peu de pluie ou de bruine.