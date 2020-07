Une matinée pluvieuse, avant le retour des éclaircies

(Belga) Ce lundi matin, le ciel sera changeant avec quelques averses localisées. Le temps deviendra sec et les éclaircies s'élargiront par l'ouest en fin d'après-midi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Il fera plus frais avec des maxima de 15 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne à 19 degrés en plaine. Le vent sera modéré, et à la mer parfois encore assez fort.

Cette nuit s'annonce sèche et la journée de mardi débutera avec de larges éclaircies sur l'ensemble du pays. Ensuite, le ciel deviendra plus nuageux. Le temps restera sec dans la plupart des régions, même si le risque d'un averse ne pourra pas être exclu. Au littoral, il fera souvent ensoleillé. Les maxima se situeront entre 16 degrés en Hautes­ Fagnes et 19 ou 20 degrés en plaine. Le vent sera d'abord faible d'ouest avant de devenir modéré et de s'orienter au nord-ouest. (Belga)