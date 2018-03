Une matinée sous la grisaille avant des éclaircies dans l'après-midi et mercredi

(Belga) Le ciel sera couvert mardi matin avec un peu de neige dans l'est du pays et quelques faibles pluies ou un peu de neige fondante dans l'ouest. Le soleil fera son apparition par la suite, annonce l'IRM. Les maxima ne dépasseront pas 8 degrés. Le vent sera bien présent avec un risque de rafales jusqu'à 60 km/h.

Les automobilistes sont priés de faire attention en début de matinée, certaines routes pouvant être glissantes en raison de la neige ou du verglas. Durant la nuit de mardi à mercredi, le ciel sera généralement dégagé. Des brumes et du brouillard givrant pourraient se former par endroits. Sous un vent de nord faible à modéré, les minima avoisineront les +2 degrés en bord de mer tandis qu'il gèlera plus dans l'intérieur des terres avec des minima jusqu'à -6 ou -7 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne. Mercredi, des champs nuageux atteindront l'ouest du pays et pourraient localement y donner lieu à une faible averse. Sur l'est du pays, le temps pourrait rester ensoleillé durant la majeure partie de la journée. Les maxima seront compris entre 3 degrés en Hautes-Fagnes et 7 ou 8 degrés dans le centre du pays. Le vent sera faible à modéré. (Belga)