Une météo dominée par les nuages et la pluie ce jeudi

(Belga) La nébulosité sera abondante jeudi avec des pluies ou bruines par intermittence, annonce l'Institut royal de météorologie. Les nuages bas réduiront parfois la visibilité sur les hauts plateaux de l'Ardenne. Il fera relativement doux avec des maxima de 14° sur les hauts plateaux de l'Ardenne à 19° en Flandre. Le vent sera modéré de sud-ouest, le long du littoral assez fort avec des pointes à 60 km/h.

Dans la nuit, une zone de pluie plus structurée traversera le pays du littoral vers l'Ardenne. Sur le centre et l'Ardenne, les pluies pourront être assez abondantes. Les nuages bas et les précipitations réduiront parfois la visibilité au sud du sillon Sambre et Meuse. En cours de nuit, le temps redeviendra plus sec sur le nord-ouest puis sur le centre du pays. Quelques éclaircies feront leur apparition. Les minima iront de 10° à 12° en Ardenne et de 12° à 14° dans les autres régions. Le vent sera généralement modéré de sud-ouest. La fin de la semaine et le début du weekend se dérouleront dans une atmosphère plus instable avec par moments un peu de soleil mais également quelques averses. Les températures varieront peu. Une nouvelle zone de pluie devrait traverser le pays dimanche. (Belga)