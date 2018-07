Une météo estivale malgré une légère instabilité

(Belga) La nébulosité sera variable mais le temps restera généralement sec jeudi après-midi sauf sur le sud-est du pays où une averse sera possible localement. Les maxima oscilleront entre 20 degrés en Ardenne et à la côte et 25 ou 26 degrés ailleurs sous un vent modéré de secteur nord, indique l'IRM dans ses prévisions à la mi-journée.

La soirée puis la nuit de jeudi à vendredi sera sèche et calme avec des minima compris entre 10 ou 11 degrés en Haute-Belgique, 13 à 14 degrés dans le centre du pays et 15 degrés au littoral sous un vent faible de nord à nord-est. Vendredi, le temps sera d'abord ensoleillé avant le retour de quelques nuages qui pourraient donner lieu à une averse surtout sur le sud-est du pays et le long de la frontière française. Les maxima s'établiront autour de 22 ou 23 degrés en Ardenne et de 26 ou 27 degrés ailleurs tandis qu'à la mer, le mercure ne dépassera pas les 20 degrés. Le vent sera faible à modéré de secteur nord à nord-est. Samedi, le temps sera estival avec des températures qui seront comprises entre 22 ou 23 degrés au littoral et en Haute Ardenne et 28 degrés dans le centre. Les nuages seront cependant parfois bien présents et pourraient dégénérer en averses orageuses sur la moitié est du pays. Le vent sera faible et modéré au littoral de secteur nord à nord­ est ou de direction variable. Dimanche et lundi, il fera chaud avec des températures qui atteindront localement les 30 degrés. Quelques averses éventuellement ponctuées d'un coup de tonnerre seront possibles l'après-midi, surtout sur le sud du pays. A partir de mardi, il fera un peu moins chaud mais les valeurs resteront tout de même bien estivales avec des températures maximales de 25 ou 26 degrés dans le centre et une légère instabilité.