Une météo venteuse mais plutôt ensoleillée cet après-midi

(Belga) Le temps restera sec, ce dimanche après-midi, avec des nuages moyens et élevés devenant de plus en plus en plus présents à partir de l'ouest. Les périodes ensoleillées devraient toutefois rester dominantes sur l'est et le sud du pays, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les températures oscilleront entre 6 degrés en Hautes­ Fagnes et 10 degrés en plaine. Le vent de sud soufflera assez fort, surtout à la mer où les rafales pourront atteindre 50 à 60 km/h.

Ce soir et cette nuit, une zone de pluie gagnera le littoral, et ensuite progressivement l'intérieur des terres. L'est du pays devrait cependant être largement épargné. Les minima seront compris entre 3 et 9 degrés en plaine sous un vent soutenu. Lundi matin ne s'annonce pas folichon côté météo, avec de la grisaille au programme pour tout le monde et de la pluie généralisée. Quelques éclaircies seront possibles l'après-midi mais le temps restera instable. Les maxima varieront entre 4 et 10 degrés. Mardi, après quelques éclaircies sur l'ouest et le centre, le ciel s'ennuagera depuis l'ouest avant l'arrivée d'une zone de pluie en soirée. Le thermomètre grimpera jusqu'à 10 degrés. (Belga)