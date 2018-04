Une nébulosité abondante et un risque de pluie

(Belga) La nébulosité sera très abondante dans la plupart des régions mardi après-midi. Les maxima iront de 14 degrés en Ardenne à 17 degrés en Gaume, selon les prévisions de l'IRM.

Le temps sera généralement sec mais quelques pluies pourront parfois déborder sur le nord du pays. Le vent d'ouest à sud-ouest sera modéré, le long du littoral parfois assez fort avec des pointes de 50 km/h. Dans la nuit de mardi à mercredi, le front froid s'enfoncera lentement sur le pays à partir du littoral sous forme de faibles pluies ou de quelques averses. La nuit sera assez douce avec des minima de 8 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne à 11 ou 12 degrés dans la plupart des autres régions. Mercredi, la zone de pluie quittera finalement notre pays l'après-midi par l'Ardenne. Les quantités de pluie seront généralement peu importantes. La nébulosité redeviendra plus variable à partir du littoral et quelques averses se développeront par endroits. Temps assez frais avec des maxima de 11 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne, 13 degrés en bord de mer et 14 ou 15 degrés dans la plupart des autres régions. Le vent sera modéré d'ouest à sud-ouest, le long du littoral parfois assez fort avec des pointes de 50 km/h. Jeudi, le temps restera frais avec un ciel partiellement nuageux et encore l'une ou l'autre petite averse. Maxima de 10 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne à 14 ou 15 degrés dans la plupart des autres régions. Vendredi, ciel assez nuageux avec un léger risque de pluie sur le nord. Davantage d'éclaircies sur le sud. Maxima de 12 à 16 degrés. (Belga)