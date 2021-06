Une nébulosité variable samedi après-midi, avant un dimanche "assez chaud"

(Belga) Samedi après-midi, la nébulosité sera variable à abondante avec des averses, localement avec un caractère orageux et des températures maximales comprises entre 19 et 24 degrés, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Le risque d'orage sera plus marqué dans la moitié est du pays. A la mer, le temps deviendra généralement sec dans le courant de l'après-midi. Les températures varieront entre 19 degrés au littoral et 24 degrés en Campine. Le vent sera faible et variable, et à la mer, il sera modéré de nord-est. En soirée et dans la nuit de samedi à dimanche, davantage d'éclaircies sont attendues, avec un temps généralement sec et des minima allant de 10 à 15 degrés, a précisé l'IRM. Dimanche, le temps sera assez chaud et souvent sec. L'après-midi verra une augmentation du risque d'averses et localement d'orages et des maxima jusqu'à 25 à 26 degrés dans le centre. Le vent sera faible à modéré de sud-est, plus tard, il deviendra faible et variable. A la mer, le vent sera modéré de nord-est. Durant la nuit de dimanche à lundi, la nébulosité diminuera à nouveau et le temps deviendra sec dans la plupart des régions. En fin de nuit, le risque de quelques averses augmentera à nouveau dans les régions proches de la frontière française. Les minima descendront entre 12 et 16 degrés. Le vent sera faible et variable. En début de semaine prochaine, le temps sera variable avec des averses et un risque d'orages, avec des températures maximales oscillant autour de 23 degrés dans le centre.