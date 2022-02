Une nouvelle tempête ce dimanche: des zones de secours sont déjà débordées en début de soirée

Une nouvelle tempête est annoncée pour ce dimanche soir et en début de nuit. Nous avons contacté plusieurs zones de secours à travers la Wallonie entre 17h et 18h pour faire le point. Certaines zones étaient déjà débordées quand nous les avons eu en ligne. C'est le cas en Wallonie Picarde, dans le Brabant wallon et sur Charleroi. Peu ou pas d'arbres tombés. Mais beaucoup de tuiles, d'ardoises, de panneaux en zinc, voire des panneaux publicitaires. Du côté de Mons, on nous signale un mur tombé, mais sans faire de blessés.

De façon globale, il ne nous a pas été signalés de victimes à ce stade de la journée. La tempête balaie la Wallonie et Bruxelles de façon aléatoire. Par exemple, rien à signaler ou très peu en province de Namur et au sud de la botte du Hainaut. Mais les zones de pompiers nous signalent qu'elles se préparent. Les citoyens aussi. Du côté de la zone Nage, qui couvre notamment Namur, Gembloux ou Bruyères, les pompiers sont intervenus de façon préventive pour abattre des arbres, ou retirer des panneaux qui poseraient un danger une fois le vent levé.