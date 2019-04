Une nuit froide s'annonce

(Belga) Jeudi après-midi, la Belgique sera partagée entre le bonheur des éclaircies et le chagrin des nuages cumuliformes, qui pourront occasionner quelques averses localisées, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). L'est du pays sera également touché par des nuages d'altitude. Le thermomètre affichera 5 ou 6 degrés à peine en Hautes Fagnes et 10 ou 11 degrés en plaine.

Quelques dernières averses ponctuelles tomberont encore sur l'est du pays en soirée avant que le temps ne devienne sec partout. Le ciel se dégagera sur la majeure partie du territoire. Il faudra bien se pelotonner sous sa couette durant la nuit qui sera froide, avec des minima compris entre 0 et -3 degrés en Ardenne, et entre -1 et 2 degrés ailleurs. Il faut donc s'attendre à des gelées au sol en de nombreux endroits, prévient l'IRM. Pour ne rien arranger, des bancs de brouillard se formeront dans certaines régions en fin de nuit. Après avoir grelotté pendant la nuit, les Belges pourront se réconforter vendredi avec une matinée calme et ensoleillée. Quelques champs nuageux se développeront graduellement pendant l'après-midi mais le temps restera sec. Le mercure oscillera entre 9 et 14 degrés. Le week-end sera mitigé avec une journée de samedi sèche et ensoleillée suivie d'un dimanche partagé entre éclaircies et passages nuageux, avec même un risque d'averses orageuses à certains endroits. (Belga)