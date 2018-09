Une nuit sous zéro en Ardenne après une journée dégagée

(Belga) La journée de mardi s'annonce généralement ensoleillée après la dissipation des brumes matinales, selon les dernières prévisions de l'IRM. Le mercure ne montera cependant pas bien haut, avec des maxima atteignant à peine 16° dans le centre du pays, 11° en Hautes-Fagnes. Au littoral, un faible risque d'averse est prévu. Si le vent sera modéré sur le sud, il restera faible ailleurs, de direction variable puis de secteur est.

Dans la nuit, le mercure plongera sous le zéro, sur les hauteurs en tout cas: des minima ne dépassant pas -2 à -1° sont attendus en Haute Ardenne. Dans les grandes villes, il fera bien plus "chaud" (5°C). Mercredi sera "une belle journée automnale" selon l'IRM, avec beaucoup de soleil et un ciel à peine perturbé par quelques brumes matinales puis de rares voiles d'altitude. Les températures maximales seront comprises entre 15 et 19 degrés.