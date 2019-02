Une quantité de neige inattendue s'est abattue sur plusieurs provinces: "C’est dû à un système très complexe"

La quantité de neige qui est tombée ce matin est assez impressionnante. Elle est surtout plutôt inattendue. Les prévisionnistes ont été surpris? A quoi doit-on s’attendre dans les prochaines heures? Notre miss météo Emilie Dupuis a répondu à ces questions dans le RTLINFO 13H.

"Il faut savoir que l’IRM travaille de jour comme de nuit et hier soir à 22h, ils ont placé la plupart de nos régions sous vigilance jaune. On s’attendait donc à de la neige. Il y une perturbation qui vient de la France. Elle était annoncée mais elle s’est endormie sur notre pays. En rajoutant de l’air froid qui vient de l’Allemagne, on s’est retrouvé avec de la neige. C’est un système très complexe, pas classique", souligne Emilie Dupuis. "Cette neige s’est installée sur la province du Hainaut, du Brabant wallon, du Brabant flamand, le centre du pays, la province du Limbourg et la province d’Anvers. Il faut savoir que cette neige va continuer à tomber cet après-midi mais en plus faible quantité. On a eu de 0 à 5 cm ce matin. Il y aura encore de 0 à 3 cm cet après-midi et cette nuit, ça se calmera. On attend de 0 à 2 cm. On attend un temps plus stable demain avec du soleil et de la neige."