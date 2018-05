Une quarantaine de morts à la suite de tempêtes en Inde

(Belga) Au moins 42 personnes sont mortes en Inde à la suite de violentes tempêtes, ont indiqué dimanche les autorités.

Au moins 17 personnes ont perdu la vie dans l'état d'Uttar Pradesh (nord), huit dans l'Andhra Pradesh (sud), trois dans le Telangana, neuf dans le Bengale occidental et cinq dans la capitale New Delhi. La plupart des victimes ont été tuées à la suite d'effondrements de bâtiments et par la foudre. L'aéroport de la capitale est fortement perturbé et une septantaine de vols ont été déroutés. (Belga)