Une région du continent est à "ABSOLUMENT ÉVITER" dans les prochains jours: le record européen de 48 degrés pourrait y être dépassé

David Dehenauw était présent sur le plateau du RTLinfo 13 heures ce mercredi pour évoquer les fortes chaleurs que connaît la Belgique, mais aussi le reste de l’Europe.

Nous ne sommes pas les seuls à souffrir de la chaleur. Les températures explosent quasiment partout en Europe.





50 degrés localement!

On note de fortes chaleurs en Scandinavie et particulièrement dans les prochains jours et au début du week-end prochain, des températures très élevées sur le sud-ouest du Portugal et de l’Espagne.

Les températures prévues dans ces régions est située entre 45 et peut-être localement 50 degrés. Pour l’instant, le record de température européen est à 48 degrés à Athènes. Donc, si nous dépassons les 48 degrés, le record pour le continent d’Europe sera dépassé.



Pas de risques inutiles

"Il faut évidemment éviter d’aller dans ces régions dans les prochains jours", conseille notre expert. Il y a un grand danger d’incendie de forêt, et c’est bien-sûr dangereux pour la santé. Evitez cette région pendant plusieurs jours.