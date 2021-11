Une semaine de congé dans la grisaille avant un retour du soleil dimanche

(Belga) Cette semaine de congé pour les écoliers sera marquée par un temps gris et souvent pluvieux, avec des températures maximales tournant autour des 10 degrés.

Ce lundi après-midi, la nébulosité sera variable et des averses ne sont pas exclues. Les maxima varieront entre 8 degrés en haute Ardenne et 13 degrés en Flandre. Le vent sera généralement modéré de sud-ouest et parfois assez fort le long du littoral avec des pointes de 50 km/ h, selon les prévisions de l'IRM. De mardi à jeudi, le temps restera frais et variable, sous des maxima de 6 à 11 degrés et un vent généralement faible. A partir de vendredi, le temps deviendra plus calme et généralement sec même si une ondée locale est toujours possible. Les maxima seront compris entre 5 degrés en Hautes-Fagnes et 11 degrés à la côte. Le vent de nord sera faible dans l'intérieur des terres et modéré au littoral. Samedi, les éclaircies deviendront graduellement plus nombreuses. Les maxima se situeront entre 6 et 11 degrés, sous un vent faible de direction variable ou de secteur sud. Dimanche, enfin, le sud du pays bénéficiera d'un ciel ensoleillé avec des maxima toujours compris entre 6 et 11 degrés. (Belga)