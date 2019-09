Une semaine de temps sec, faite d'alternance d'éclaircies et de périodes plus nuageuses

(Belga) L'après-midi de dimanche sera marquée par un beau temps d'arrière saison avec des maxima jusque 25 degrés. Lundi, le ciel sera nuageux avec parfois quelques faibles précipitations et des maxima de 18 à 23 degrés. Les jours suivants, l'Institut royal météorologique prévoit un temps sec avec alternance d'éclaircies et de périodes plus nuageuses.

Lundi matin, des éclaircies seront encore possibles sur le sud du pays. Ensuite, le ciel deviendra très nuageux sur la plupart des régions. Dans le courant de la journée, l'IRM prévoit parfois quelques (faibles) pluies à partir du (et surtout sur le) nord. Les maxima seront compris entre 18 ou 19 degrés dans le nord du pays et 22 ou 23 degrés dans l'extrême sud. Mardi, le temps sera sec et partiellement nuageux avec des maxima de 14 à 19 degrés. Mercredi, il fera toujours sec, sous un ciel hésitant entre champs nuageux et éclaircies. Les maxima seront voisins de 16 ou 17 degrés dans le centre du pays. Jeudi, la Belgique profitera encore d'un temps sec avec des périodes ensoleillées et quelques champs nuageux. Il fera au maximum entre 13 et 19 degrés selon les régions. Mêmes prévisions pour vendredi, où les températures avoisineront les 20 degrés dans le centre du pays. Ce beau temps d'arrière-saison se maintiendra durant le week-end prochain, avec un mercure qui ira jusqu'à 27 degrés.