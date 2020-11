Une semaine de Toussaint relativement épargnée par la pluie

(Belga) Le temps sera souvent très nuageux dimanche après-midi, avec parfois de faibles pluies ou de la bruine. Il fera très doux avec des maxima de 13 à 18 degrés mais assez venteux. La semaine de Toussaint devrait ensuite être relativement épargnée par la pluie, prévoit l'Institut royal météorologique.

Lundi matin, le ciel sera partiellement à très nuageux avec quelques faibles pluies ou bruines par endroits, d'abord surtout en Ardenne puis plutôt dans la région côtière. Quelques éclaircies temporaires seront possibles sur le centre et le nord- est du pays. Les températures seront élevées pour la saison avec des maxima de 15 à 18 degrés sur les hauteurs ardennaises, et de 18 à localement 20 degrés ailleurs. L'après-midi, les pluies deviendront plus marquées à partir du littoral. Elles seront suivies d'éclaircies sur l'ouest en fin de journée. Le vent sera assez fort à fort dans l'intérieur, et fort à très fort au littoral, avec des rafales autour de 70 ou 80 km/h, voire un peu plus en bord de mer. La journée de mardi débutera sous un temps sec avec de larges éclaircies. Dans le courant de l'avant-midi, le ciel deviendra partiellement à très nuageux à la côte, avec des averses. Dans le reste du pays, une averse sera aussi possible par l'ouest dans le courant de la journée, mais le temps restera le plus souvent sec avec des périodes ensoleillées. Il fera sensiblement plus frais que les jours précédents, avec des maxima de 9 degrés en Hautes-Fagnes à 12 ou 13 degrés en Campine. Le vent sera d'abord faible à modéré; ensuite, il deviendra modéré à temporairement assez fort. A la côte, le vent sera assez fort à fort. A partir de mercredi, il fera graduellement plus ensoleillé, sec et calme avec des maxima de 6 à 12 degrés. Les nuits seront froides avec parfois des gelées au sol.