Une semaine dominée par les nuages et la pluie

(Belga) La journée de lundi débutera sous les nuages et les averses parfois fortes à partir de la frontière française. Un coup de tonnerre ne sera pas exclu ici ou là, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM), qui annonce le même type de temps pour toute la semaine. En cours d'après-midi, le temps deviendra plus sec, mais quelques averses résiduelles resteront possibles. Les maxima oscilleront entre 15 degrés en haute Ardenne à localement 20 degrés en plaine. Le vent, modéré à parfois assez fort, soufflera de direction sud-ouest avec des rafales pouvant atteindre jusqu'à 60 km/h.

Lundi soir, le risque d'averses augmentera temporairement sur l'ouest et le centre du pays avant de s'estomper en début de nuit. Après minuit, de nouvelles zones de pluie aborderont les régions de l'est à partir de l'Allemagne et du Grand-Duché de Luxembourg. Les minima seront compris entre 7 et 11 degrés. Le vent sera faible de sud-ouest, revenant ensuite au secteur sud. Le temps sera comparable mardi, avec une abondance de nuages et d'averses parfois fortes et une possibilité de quelques coups de tonnerre. Le thermomètre affichera des valeurs comprises entre 12 et 19 degrés. Jusqu'à vendredi, le ciel sera changeant, avec pas mal de nuages et d'averses l'après-midi. Le mercure atteindra de 15 à 16 degrés. (Belga)