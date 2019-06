Une semaine entre les gouttes et les éclaircies

(Belga) Après un week-end estival, les nuages et les averses ont repris possession du ciel. Lundi après-midi, le temps devrait devenir plus sec à partir de l'ouest, alors que l'est restera en proie aux averses. A la Côte, les nuages laisseront place à de larges éclaircies, selon les prévisions de l'IRM à la mi-journée. Le vent, souvent modéré voire fort à la Côte, soufflera de secteur ouest à sud-ouest, sous des maxima compris entre 18 et 23 degrés.

Lundi soir, quelques ondées résiduelles seront encore possibles sur l'est du pays. Ensuite, le temps deviendra sec et calme partout, sous un ciel partagé entre champs nuageux et éclaircies de plus en plus larges. Les minima seront compris entre 8 et 11 degrés sur l'extrême ouest du pays, et entre 10 et 14 degrés ailleurs. Le vent perdra en intensité. Mardi, la journée débutera sous un temps sec et un ciel dégagé. Mais les nuages ne tarderont pas à revenir, parfois accompagnés de pluies intermittentes voire d'averses orageuses. Le thermomètre affichera de 20 à 28 degrés. Mercredi, le temps restera inchangé. L'IRM prévoit une timide amélioration jeudi, avec de larges éclaircies sur la plupart des régions, mais des températures en baisse.