Une semaine marquée par la pluie et la grisaille

(Belga) Lundi après-midi, le temps restera gris et brumeux avec parfois de faibles pluies ou bruines. Dans la moitié est du pays, le temps deviendra toutefois plus sec. Les maxima se situeront entre 3°C ou 4°C sur les hauteurs de l'Ardenne et 5°C à 7°C ailleurs. Le vent sera faible, ou d'abord localement encore modéré, de secteur est à nord-est.

Lundi soir et dans la nuit, le temps restera maussade avec un peu de bruine, de la brume et éventuellement du brouillard. Les minima seront compris entre 0°C et 3°C, sous un vent faible de nord-est, puis sans direction précise. À la mer, le vent s'orientera au sud-est. Mardi, la journée sera d'abord maussade. Ensuite, le soleil parviendra à percer localement la couverture nuageuse et le temps deviendra pratiquement sec. En fin d'après-midi, le ciel se couvrira à nouveau sur l'ouest. Les maxima seront compris entre 3°C ou 4°C en Haute Ardenne et 5°C à 7°C ailleurs. Le vent sera faible de direction variable en matinée. À partir de mercredi, l'influence d'une dépression sur l'océan grandira. Jusqu'à vendredi, le temps sera plus doux mais variable avec des périodes de pluie ou d'averses et, surtout jeudi, il y aura assez bien de vent. Il fera dans l'ensemble très nuageux avec des périodes de pluie durant le week-end également. (Belga)