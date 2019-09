Une semaine sous les nuages

(Belga) Cette première semaine du mois de septembre sera marquée par un temps nuageux, avec des précipitations occasionnelles, essentiellement mercredi et vendredi, prévoit l'IRM.

Mardi après-midi, le ciel sera partiellement à très nuageux sur la plupart des régions. L'extrême sud-est du pays pourrait profiter de plus larges éclaircies. Le temps restera sec à quelques gouttes près. Les éclaircies devraient reprendre le dessus dans l'ouest du pays en fin d'après-midi. Les maxima seront compris entre 17 degrés en Hautes Fagnes et 20 ou 21 degrés ailleurs, mais jusqu'à 23 degrés en Lorraine belge. Mardi soir et dans la nuit de mardi à mercredi, un temps sec avec davantage d'éclaircies depuis l'ouest est attendu. En seconde partie de nuit, ce sont même principalement des nuages élevés qui traîneront. Les minima seront compris entre 6 ou 7 degrés dans les vallées ardennaises et 10 à 14 degrés ailleurs. Mercredi, le ciel sera d'abord nuageux dans le nord-ouest tandis que les autres régions profiteront d'un temps encore assez ensoleillé. La nébulosité augmentera ensuite partout et les premières pluies atteindront le littoral en fin d'avant-midi. Elles toucheront le centre l'après-midi et les Ardennes seulement en soirée. A l'arrière, des éclaircies pourront déjà se dessiner sur l'ouest du pays dans l'après-midi mais un risque d'averses sera également présent. Les maxima seront inclus entre 20 et 23 degrés, valeurs relevées avant l'arrivée de la zone de pluie. L'après-midi, les températures sur l'ouest oscilleront tout de même encore entre 18 et 21 degrés à la faveur des éclaircies. Mercredi soir, des pluies faibles présentes dans l'est nous quitteront en direction de l'Allemagne et du Grand-Duché du Luxembourg. Jeudi, le temps sera variable avec quelques averses depuis le nord-ouest. Il fera partiellement à temporairement très nuageux. Le vent de nord-ouest ramènera de l'air plus frais, avec des maxima de 12 à 17 degrés. Vendredi, il fera tout d'abord généralement sec avec toutefois une rapide augmentation de la nébulosité. En fin de journée, il pleuvra ou quelques averses se déclencheront sur l'ouest. Les précipitations envahiront progressivement toutes les régions en soirée et en cours de nuit. Maxima de 15 à 20 degrés. (Belga)