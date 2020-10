Une société belge sélectionnée comme fournisseur météo pour le Vendée Globe

(Belga) Great Circle-Squid sera le fournisseur officiel de services météorologiques lors du Vendée Globe 2020-2021, la course à la voile autour du monde en solitaire et sans escale, annonce mardi la société belge. Elle a remporté cette sélection pour la seconde édition consécutive.

En veille 24h/24, l'équipe de services météorologiques devra conseiller la direction de course tout au long de la compétition. Great Circle-Squid fournira les outils numériques, les prévisions et observations météo en haute résolution, les analyses des passages de fronts, les solutions de routages individualisés par bateau pour la détection des zones et périodes à risque météorologique, détaille l'entreprise basée à Rixensart, dans le Brabant wallon, et spécialisée dans les services de météo marine. "Fournir une météo précise pour l'une des plus grandes et des plus exigeantes compétitions marines dans le monde est une responsabilité considérable", explique son gérant Gérald Bibot. Le départ du prochain Vendée Globe sera donné le dimanche 8 novembre aux Sables d'Olonne. (Belga)