Une temps sec et de belles éclaircies

Il fera sec ce vendredi avec de belles éclaircies tout au long de la journée. Les maxima seront compris entre 6 et 10 degrés, sous un vent faible de direction variable, selon les prévisions de l'IRM.

Dans la nuit de vendredi à samedi, le ciel sera généralement nuageux et quelques averses seront possibles dans la région côtière. Les minima se situeront autour de 0 ou -1 degré en Ardenne, et entre 0 et +5 degrés ailleurs, avec à nouveau de faibles gelées au sol dans l'intérieur du pays. Le vent sera faible à modéré de secteur sud-ouest et, à la Côte, assez fort de secteur ouest à nord-ouest. Les conditions devraient rester similaires le week-end. Samedi, des éclaircies alterneront avec des épisodes plus nuageux pouvant localement donner lieu à quelques gouttes sur l'ouest surtout en matinée. Les maxima seront compris entre 4 et 9 degrés, sous un vent modéré.