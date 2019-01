Une vague de froid exceptionnelle fait trois morts en Grèce

(Belga) Trois personnes sont mortes en Grèce en raison de la vague de froid exceptionnelle que connaît le pays, a-t-on annoncé dimanche de source officielle.

Les trois personnes, deux hommes et une femmes, se trouvaient dans une voiture qui a été emportée vendredi par une inondation près d'Athènes. La femme a été retrouvée morte de froid dans la voiture samedi et dimanche les corps des deux hommes, emportés par les eaux, ont également été retrouvés, ont annoncé les pompiers. La Grèce fait face à une vague de froid prolongée, avec des températures descendant par endroit jusqu'à -18° et de nombreuses régions sous la neige. Les services de secours ont reçu de nombreux appels de personnes bloquées dans leur voiture ou chez eux par les importantes chutes de neige. Samedi, les pompiers avaient réussi à récupérer un couple de randonneurs français bloqués dans une forêt de l'île de Lesbos. En raison du mauvais temps, de nombreuses routes sont fermées, les services de ferry suspendus et de nombreux départs de trains annulés. Vendredi, un avion en route pour Thessalonique (nord) a dû être rerouté vers Timisoara, en Roumanie, en raison d'un manque de visibilité. (Belga)