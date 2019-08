Vague de chaleur - Les orages attendus à partir de mercredi après-midi

(Belga) L'atmosphère deviendra instable à partir de mercredi après-midi et des averses orageuses pourront localement se déclencher, indique mardi soir l'IRM, qui lancé un avertissement "orage" (code jaune).

L'Institut royal météorologique prévoit localement un risque de fortes pluies. Durant la nuit de mercredi à jeudi, ces averses transiteront vers l'est du pays. L'avertissement de l'IRM est valable à partir de mercredi 16h jusqu'à 4h jeudi et concerne toutes les provinces du pays et Bruxelles. Un code jaune équivaut à 10 à 30 litres par mètre carré en une heure ou 20 à 40 litres par mètre carré en six heures ou 25 à 50 litres par mètres carrés en 24 heures ou à un risque de fortes rafales localisées ou à un risque de grêlons de un à deux centimètres. (Belga)