Vague de chaleur - Nouveau record national de température jeudi, le mercure en légère baisse vendredi

(Belga) Le record national a été atteint avec une température de 40,7 degrés à Beitem, en Flandre occidentale, selon le météorologue David Dehenauw sur Twitter. On a observé 40 degrés dans toutes les provinces sauf Namur et Luxembourg, a-t-il encore ajouté dans son bilan de la journée. Le mercure sera toujours élevé vendredi, mais en légère baisse.

Les températures les plus élevées ont donc été enregistrées à Beitem (40,7 degrés), Kleine Brogel (40,6 degrés) et Diepenbeek (40,4 degrés). Ce soir et une partie de la nuit, le risque d'une averse orageuse isolée subsistera, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Un orage combiné avec de forts coups de vent n'est pas exclu sur l'ouest. Plus tard cette nuit, le temps deviendra sec sur la plupart des régions avec la présence de nuages moyens et élevés. La nuit sera particulièrement chaude, avec des minima compris entre 20 et 27 degrés. Des températures légèrement inférieures sont prévues vendredi, mais le mercure peut encore augmenter dans le centre du pays et en Campine. Il y aura davantage de nuages et quelques averses orageuses pourraient encore se développer. Le temps sera encore très chaud avec des maxima de 24 degrés le long du littoral, autour de 35 ou 36 degrés dans le centre, jusqu'à 39 degrés en Campine. (Belga)