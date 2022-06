Vague de chaleur précoce: "Les routes en direction de la Côte sont chargées"

Alors que le thermomètre grimpe fortement samedi, nombre de Belges cherchent à se rafraîchir au littoral. En conséquence, les routes vers la Côte sont fort chargées, indique le centre flamand du trafic (Vlaams Verkeerscentrum). Les premiers bouchons ont commencé à se former après 09h00 du matin et vers midi, des embarras étaient toujours à prendre en compte, principalement sur l'autoroute E40.



Les températures devraient dépasser les 30°C samedi, un coup de chaud précoce qui risque de se répéter dans les années à venir en raison de la crise climatique. Pour éviter de suffoquer, nombre de personnes se dirigent vers la Côte, où il fait plus frais. "Depuis Bruxelles vers Ostende, il faut compter une demi-heure de trajet en plus car le trafic est ralenti à plusieurs endroits par des files en accordéon, avertit le porte-parole du Vlaams Verkeerscentrum, Peter Bruyninckx. Cela dure depuis un moment".

Peu avant midi, le site web du Vlaams Verkeerscentrum faisait état de près de 36 kilomètres d'embouteillages, ce qui est relativement élevé pour ce moment de la journée.