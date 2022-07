Vague de chaleur - Un plan national chaleur entre en vigueur lundi aux Pays-Bas

(Belga) Le plan chaleur sera activé lundi à l'échelle nationale aux Pays-Bas, a indiqué dimanche l'Institut royal de Santé publique et de l'Environnement (RIVM). Comme ailleurs en Europe, le risque de smog est également élevé. Une alerte aux concentrations de particules fines a donc été émise chez nos voisins néerlandais.

Le RIVM adresse une mise en garde à l'égard des groupes vulnérables, comme les personnes âgées, qui pourraient connaître des soucis de santé en raison de la canicule. De la fatigue, des maux de tête ou des difficultés à se concentrer peuvent survenir. La déshydratation ou une insolation guettent également les aînés. "Les personnes âgées ont plus de mal à maintenir leur température corporelle sous contrôle et ressentent moins rapidement la soif", prévient l'Institut D'autres publics comme les sans-abri, les jeunes enfants, les personnes en surpoids doivent rester vigilantes. Le plan national chaleur activé, les organisations, les professionnels et les volontaires sont informés d'une vague de chaleur persistante et sont ainsi en mesure d'effectuer les démarches nécessaires afin de protéger les catégories de population les plus vulnérables. Les fortes chaleurs ont contraint les organisateurs de la marche de Quatre jours de Nimègue (les "Nijmeegse Vierdaagse"), un évènement international qui accueille près de 45.000 participants - dont 5 000 militaires - chaque année durant la troisième semaine de juillet, à annuler la première journée, prévue mardi, de cette 104e édition. Les conditions météorologiques devraient être exceptionnelles mardi, encore davantage qu'en 2006, quand deux participants avaient succombé en raison de la chaleur, a indiqué le principal organisateur, Henny Sackers, à l'agence de presse néerlandaise ANP. Cette marche d'endurance est classée sur la liste du patrimoine culturel immatériel des Pays-Bas. (Belga)