(Belga) L'Institut Royal Météorologique (IRM) met en garde contre les conditions glissantes qui caractériseront les routes du réseau secondaire dans la nuit de jeudi à vendredi.

De la neige résiduelle pourrait rester sur les sols et les routes du réseau secondaire. Il faudra faire attention aux plaques de glace qui se reforment après la fonte. La nuit prochaine et vendredi matin, des plaques de givre pourront à nouveau se former également, prévient encore l'IRM. (Belga)