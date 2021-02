Première vague de froid depuis 9 ans: combien de temps cela va durer?

Ce lundi, les températures observées sont de 0°c dans le sud du pays et -5°c dans le nord. Mais les températures ressenties sont de -10 à -14 °c, a expliqué Emilie Dupuis sur le plateau du RTLINFO Bienvenue ce lundi.



"Depuis hier, on est clairement dans une vague de froid", a-t-elle précisé. Une vague de froid c'est 5 jours consécutifs de températures négatives dont deux jours avec des minima de -10 °c. "On est dans ce schéma-là. Cela va durer jusqu'à samedi inclus. Mais la bonne nouvelle est que dès demain, pour le centre et le nord du pays, il y aura de belles éclaircies et du soleil pour tout le monde à partir de jeudi".

La Belgique n'a plus connu de vague de froid depuis 2012, donc 9 ans.







PRÉVISIONS MÉTÉO POUR TOUTE LA SEMAINE

Mardi, la nébulosité restera abondante dans le sud-est du pays avec un risque d'un peu de neige ou de neige en grains. Ailleurs, le temps restera sec et le soleil sera de plus en plus présent en cours de journée. Il fera toujours très froid puisque les maxima seront compris entre -6 degrés dans le nord du pays ainsi qu'en Hautes-Fagnes et -1 degré en Lorraine belge.

Au soir et durant la nuit de mardi à mercredi, le temps restera sec avec des éclaircies, puis plus de champs nuageux en cours de nuit. Dans l'extrême sud-est du pays, le ciel sera très nuageux et quelques faibles chutes de neige pourront se produire vers l'aube. Les minima se situeront entre -6 et -13 degrés selon les éclaircies.

Mercredi, la nébulosité sera d'abord variable à abondante avec davantage de champs nuageux principalement dans le sud du pays où un peu de neige sera possible. Dans le courant de la journée, de larges éclaircies alterneront avec des nuages. Les températures resteront négatives avec des maxima de -1 ou -2 degrés à la mer ainsi que dans l'extrême sud du pays, -2 à -4 degrés dans le centre du pays et en Campine et autour de -6 degrés en Hautes-Fagnes. Le vent sera généralement modéré de nord-est, ce qui renforcera la sensation de froid.

Jeudi, la journée débutera avec des gelées modérées à fortes (dans les régions enneigées). Le temps restera sec et deviendra assez ensoleillé malgré quelques champs nuageux. Les maxima seront compris entre -4 degrés dans le nord et 0 à +1 degré dans l'ouest du pays. Le vent sera généralement modéré de secteur est.

Vendredi

Vendredi aussi, la journée sera froide mais le temps sec et souvent ensoleillé. Les maxima se situeront entre -4 et 0 degrés, sous un vent modéré de secteur est.

Samedi

Samedi s'annonce à nouveau être une journée sèche, assez ensoleillée et froide avec des maxima de +1 à -4 degrés sous un vent d'est.

Les prévisions sont encore incertaines dès dimanche. Un temps sec et assez ensoleillé pourrait toutefois persister, avant que la nébulosité n'augmente depuis l'ouest en fin de journée. Le vent s'orientera au sud-est et les températures pourraient dès lors redevenir légèrement positives en journée dans la plupart des régions.

