Variable avec des averses et des orages

(Belga) Samedi après­ midi, le ciel sera partiellement à très nuageux avec des périodes de pluie ou d'averses orageuses, prévoit l'Institut royal météorologique. Ces averses pourront être intenses et accompagnées de grêle et de rafales de vent. Par endroits, il pourrait y avoir d'importants cumuls de précipitations (sur un court laps de temps). Les maxima seront compris entre 19° en Ardenne et 27° en Campine, sous un vent faible à modéré de secteur ouest à nord­-ouest.

Dans la soirée et la nuit prochaine, les averses et les cellules orageuses persisteront. Elles pourront être très actives avec des quantités de précipitations considérables. Les minima seront compris entre 15° et 18°. Dimanche, il fera sera d'abord très nuageux avec encore des périodes d'averses parfois intenses. Le temps deviendra ensuite plus sec à partir de la frontière française et des éclaircies feront leur apparition. Les maxima se situeront entre 19° à la côte et 22° sur le sud­-est du pays. Le vent sera modéré de secteur sud­-ouest à ouest. Lundi, le temps sera calme et assez beau avec du soleil et quelques passages nuageux. Les maxima iront de 20° à 25°. Mardi, la dépression située au large de la Bretagne remontera vers les Iles Britanniques et entraînera des courants progressivement plus instables vers l'Europe Occidentale. La matinée sera calme et douce avec du soleil. Des développements nuageux remonteront de la France en cours d'après­-midi avec quelques averses. L'après­-midi sera assez chaude avec des maxima de 24° à 28°. (Belga)