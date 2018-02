VENDREDI BLANC: la neige va tomber, parfois en abondance, sur tout le pays

Ce vendredi, une zone de neige traversera lentement le pays d'ouest en est. L'institut météorologique belge (IRM) lance un avertissement orange pour la moitié ouest du pays, et jaune sur la moitié est, pour des conditions glissantes.



Voici les accumulations de neige estimées par l'IRM entre 6h et 18h vendredi:

- Région côtière: de 1 à 3 cm.

- Provinces de Flandre Occidentale, de Flandre Orientale, du Hainaut, de Anvers ainsi que le centre (Bruxelles et BW): de 2 à 5 cm.

- Provinces du Limbourg, de Liège, de Namur et du Luxembourg: de 0 à 3 cm.





La météo ce jeudi soir et la nuit



Ce soir, le temps restera sec et les derniers champs de nuages bas sur les régions proches du sillon Sambre et Meuse, se dissiperont progressivement. Toutefois, les voiles d'altitude deviendront de plus en plus denses à partir de l'ouest, et le ciel sera finalement très nuageux sur une grande partie du pays en fin de nuit. Les températures chuteront à nouveau sur l'est, pour atteindre des valeurs entre -4 et -12 degrés. Ailleurs, les minima seront compris entre 0 et -5 degrés. Le vent reviendra au secteur sud et deviendra progressivement modéré à partir de l'ouest.





De la neige, parfois abondante, pour vendredi



Ce vendredi, le ciel sera très nuageux avec des chutes de neige, parfois abondantes, sur l'ouest puis aussi le centre du pays. La zone neigeuse atteindra l'est l'après-midi. En fin de journée, les précipitations prendront la forme d'averses de neige fondante, de grésil ou de pluie, sur l'extrême ouest du pays.



Les maxima seront atteints en fin d'après-midi et se situeront entre -2 et +2 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse, entre +1 et +3 degrés dans les autres région de l'intérieur, et autour de +4 degrés au littoral. Le vent sera généralement modéré à parfois assez fort, d'abord de secteur sud, avec des rafales autour de 40 ou 50 km/h; il virera ensuite graduellement au secteur sud-ouest et, à la côte, au secteur ouest à nord-ouest.



Durant la nuit de vendredi à samedi, le ciel restera souvent très nuageux avec encore des averses de pluie, de grésil ou éventuellement encore de neige sur la moitié ouest, et des chutes de neige sur l'est. Les minima seront compris entre -2 degrés en Hautes-Fagnes et +3 ou +4 degrés à la côte. Le vent sera faible à modéré et s'orientera au secteur ouest à sud-ouest sur l'est et au secteur ouest à nord-ouest sur l'ouest. A la côte, le vent sera souvent assez fort, voir temporairement fort, de secteur nord à nord-ouest.





Le week-end



Samedi, la zone pluvio-neigeuse achèvera de traverser notre pays en début de journée. Après son passage, retour des éclaircies sur l'ouest du pays l'avant-midi, puis sur le centre en milieu de journée. En Ardenne, la nébulosité restera assez abondante avec encore possibilité de quelques flocons. Maxima de 0 degré sur les hauts plateaux de l'Ardenne à 5 degrés sur l'ouest du pays. Vent faible d'ouest à nord-ouest, s'orientant ensuite au sud-ouest l'après-midi.



Arrivée d'une nouvelle zone de précipitations durant la nuit de samedi à dimanche. Des pluies se produiront sur l'ouest du pays puis se transformeront en neige en arrivant sur le centre et sur l'est du pays où les températures redeviendront négatives. Le vent de sud à sud-ouest sera assez fort avec avec des rafales de 60 km/h.



Dimanche, nébulosité abondante avec de la pluie ou des averses. Des chutes de neige ou de neige fondante se produiront encore sur les hauts plateaux de l'Ardenne. Retour de quelques éclaircies en cours d'après-midi sur l'ouest puis le centre du pays. Les températures varieront entre 1 degré sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 6 degrés sur l'ouest du pays. Vent assez fort de sud à sud-ouest, virant ensuite à l'ouest en redevenant modéré.