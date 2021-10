Vent et pluie rendront la fête d'Halloween encore un peu plus effrayante

(Belga) Le mois d'octobre se termine par un temps bien maussade. Pluie et vent viendront ainsi hanter la fête folklorique d'Halloween, selon les prévisions à la mi-journée de l'Institut royal météorologique (IRM).

Ce dimanche après-midi, le ciel deviendra très nuageux partout et une zone de pluie active traversera notre pays d'ouest en est. En fin de journée, le temps deviendra plus sec à partir de l'ouest, avec des éclaircies. Les maxima se situeront entre 14 degrés en Hautes-Fagnes et 18 degrés en Campine. Le vent sera modéré, et parfois assez fort, de secteur sud; il virera au secteur sud-ouest à l'arrière du front pluvieux. Des rafales jusqu'à 65 km/ h seront possibles. Ce soir, des pluies modérées concerneront encore temporairement l'est du pays avant de poursuivre leur progression vers l'Allemagne. Ensuite, les larges éclaircies déjà présentes sur l'ouest s'étendront au reste du territoire. Durant la nuit, le temps sera sec sur la plupart des régions, avec formation de nuages bas en Ardenne. Des averses seront toutefois possibles à la Côte. Le vent sera modéré et s'orientera partout au secteur sud-sud-ouest; il restera généralement assez fort au littoral, avec des rafales jusqu'à 50 ou 60 km/h. Les minima seront compris entre 5 ou 6 degrés en Hautes-Fagnes et 8 ou 9 degrés en plaine. Une alerte jaune a été émise par l'IRM sur tout le territoire belge en raison de fortes précipitations attendues dans le courant de la journée. (Belga)