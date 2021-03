Vent, froid, pluie... À quand le retour des beaux jours?

La météo est plutôt venteuse en ce moment. Les conditions sont très compliquées sur certaines routes, avec des risques d’aquaplaning. Ce vent vous a peut-être secoué ou réveillé la nuit dernière. Les rafales sont encore très présentes sur tout le pays ce samedi.

Stephan Van Bellinghen était présent ce midi sur le plateau du RTL info 13H pour nous en dire plus.

Quelle est la violence de ces rafales accompagnées de pluie?

Ce matin, on a relevé des rafales de 90km/h à la côte, aux environs de 5 heures du matin. Du côté de Dunkerke, le vent allait jusqu’à 100km/h. Pour le moment, chez nous, les rafales se situent entre 70 et 95 km/h. Donc, on garde encore la vigilance jaune jusqu’à 18 heures. Normalement, le vent va diminuer vers 15 heures.

Un front froid très actif a traversé notre pays cette nuit. On le voit sur une carte, une courbe touche le centre de la France en passant par la Belgique jusqu’en Allemagne ou en Scandinavie. Ce front se décale vers l’Est et à l’arrière, on observe des averses qui descendent et vont arriver chez nous.

Ces averses vont se développer chez nous cet après-midi avec beaucoup de fortes rafales de vent encore possibles. On attend du grésil, de la neige fondante sur les hauteurs et un coup de tonnerre ne sera pas exclu. C’est vraiment, pour le moment, ce qu’on appelle les "giboulés de mars" !

Quand sera-t-on totalement débarrassés de cet épisode?

Jusqu’à demain, le vent sera encore présent jusqu’à 60-65km/h. Ensuite, il va diminuer, mais une zone de précipitations de nouveau active va traverser le pays dans la soirée de dimanche à lundi. Lundi, il y aura encore de la pluie. Le reste de la semaine, le temps sera très instable, avec de l’air polaire qui va descendre. Il fera assez frais, 3 à 4 degrés en dessous des normes saisonnières. Un vent, même s’il sera moins puissant, va accentuer cette sensation de fraîcheur.

Le temps sec devrait revenir en fin de semaine avec des éclaircies, mais toujours des températures un peu trop fraîches pour la saison, et du gel généralisé la nuit.