Verglas - Phase de pré-alerte sur les routes levée mais vigilance renforcée maintenue

(Belga) Le temps devrait rester sec samedi matin en Wallonie, bien que le risque de verglas demeure. La phase de pré-alerte routière est dès lors levée, mais la vigilance renforcée reste de mise, indique dans un communiqué la Cellule d'action routière du Service public de Wallonie.

En raison du verglas, il est recommandé à tous les usagers de la route de rester prudents et vigilants, en particulier sur le réseau secondaire. Les automobilistes sont invités à adapter leur vitesse, ne pas dépasser les épandeuses et à anticiper les risques en étant très attentifs sur les bretelles d'accès et de sorties des autoroutes ainsi que dans les endroits exposés comme les ponts. Le Centre régional de crise de Wallonie recommande également de se renseigner quant aux conditions de circulation sur le réseau avant tout départ. (Belga)