Victime de la tempête Ciara? Voici TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR pour être remboursé

La tempête Ciara se déchaîne sur l'ouest de l'Europe. En arrachant des tuiles, en abattant des arbres, le vent a causé et cause actuellement de nombreux dégâts dans tout le pays. Des rafales de vent qui pourront d'ailleurs atteindre les 130 km/h durant la nuit. Quelles sont vos possibilités de remboursement auprès de votre assurance?

Comment être indemnisé si on a été touché, si on a subi des dégâts suite aux intempéries de la tempête Ciara? Les assurances prennent-elles en charge les dégâts liés au vent? "C'est quelque chose de tout à fait classique", avait assuré en mars dernier sur le plateau du RTLinfo 13h Wauthier Robyns, le porte-parole d'Assuralia, l'union professionnelle des entreprises d'assurances. "Toutes les assurances incendie comprennent un volet qui prend en charge tous les dégâts causés par les tempêtes à un bâtiment et à son contenu. Il peut y avoir des différences d'un contrat à l'autre pour ce qui concerne, par exemple, les équipements de jardin, les maisonnettes, tout ce qui se trouve à l'extérieur. Mais pour le bâtiment et son contenu, c'est une couverture tout à fait classique".

Peut-on étendre ce raisonnement aux voitures? Oui, en partie. Si vous avez un contrat d'assurance omnium qui couvre les dégâts matériels au véhicule, tous les contrats ont un chapitre "force de la nature" qui intervient en cas de tempête. "Dans ces deux cas, il n'y a pas besoin de reconnaissance de calamité publique pour que l'assurance puisse jouer", avait précisé Wauthier Robyns à ce sujet.

Quelles démarches et combien de temps pour être remboursé?

Dès lors, quelles démarches entreprendre en vue d'un remboursement? "La première chose à faire, c'est sauver ce qui peut être sauvé et donc prendre les mesures nécessaires. Par exemple, prévenir son assureur s'il faut placer une bâche pour couvrir un endroit où des tuiles se sont envolées. Prendre des photos et recueillir des témoignages, c'est très utile aussi. Ensuite, il faut prévenir votre compagnie d'assurance qui risque d'envoyer un expert ou un inspecteur pour venir constater les dégâts", avait expliqué Wauthier Robyns.

En termes de timing, cela peut aller très vite. A partir du moment où l’expertise est bouclée, l'assureur doit payer dans le mois.

Au mois de mars de l'année dernière, AG Insurance, qui représente 25% de parts de marché en assurances habitation, a reçu au moins 25.000 déclarations de sinistres à la suite d'une tempête. Le montant des dédommagements à verser à ses clients s'était élevé à plus de 40 millions d'euros.