Vingt-trois corps retrouvés dans la vallée de la Vesdre après les inondations

(Belga) Quatre jours après les inondations du 14 juillet, le bilan humain est de 23 corps retrouvés dans la vallée de la Vesdre, a indiqué dimanche Muriel Targnion, la bourgmestre de Verviers. Elle précise que quatre corps ont pu être formellement identifiés. Ce bilan devrait malheureusement encore s'alourdir puisqu'une cinquantaine de personnes sont encore portées disparues. Un 24e corps aurait d'ailleurs été retrouvé ce dimanche.

Pour faciliter le travail des engins de chantier qui déblayent la ville, certaines rues sont temporairement fermées à la circulation. La bourgmestre insiste cependant sur les évolutions positives. "Depuis ce samedi 11h00, l'eau de distribution est potable sur tout le territoire de la commune. L'électricité revient elle aussi progressivement mais le travail risque d'être encore long car tous les compteurs qui ont été immergés doivent être remplacés, avant que l'électricité ne puisse être rétablie dans la rue", poursuit Muriel Targnion. Pour venir en aide aux sinistrés, des colis alimentaires sont distribués, le stade de Bielmont est accessible pour se doucher et la bibliothèque, par exemple, permet aux sinistrés de recharger leurs téléphones portables. Les personnes qui doivent être relogées sont invitées à prendre contact avec la commune via sa page Facebook, les moyens de communication étant inaccessibles. La commune est actuellement à la recherche d'hydrocureuses afin de déboucher les égouts et permettre l'évacuation des eaux. (Belga)