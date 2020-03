Voici les prévisions météo pour cette seconde semaine de confinement

Aujourd'hui et les jours prochains, nous resterons sous l'influence d'un flux d'est continental sec mais assez frais, circulant le long du flanc sud d'un anticyclone situé sur la Scandinavie et se dirigeant ensuite progressivement vers l'Europe Centrale.

Ce lundi, il fera toujours très ensoleillé, mais encore assez frais avec des maxima évoluant entre 6 et 8 degrés en Ardenne et entre 9 à 12 degrés ailleurs. Le vent d'est-sud-est sera modéré, et sur le flanc sud de l'Ardenne, assez fort avec des rafales jusque 60 km/h. Il faiblira toutefois en fin de journée. Ce soir et cette nuit, le temps restera serein à quelques nuages élevés près. Les gelées nocturnes seront à nouveau répandues avec des minima compris entre -6 et -2 degrés au sud du sillon Sambre-et-Meuse et autour de -1 ou -2 degrés ailleurs. Sur les crêtes de l'Ardenne, le vent restera plus soutenu et il sera souvent assez fort de sud-est avec des rafales autour de 50 à 60 km/h ; ailleurs le vent sera faible à modéré d'est-sud-est, tournant à l'est.

Mardi, après une matinée froide avec des gelées répandues, la journée sera à nouveau ensoleillée. Les maxima varieront entre 6 degrés en Haute Ardenne et 12 degrés en plaine. Le vent s'orientera au sud-est partout en étant modéré et accentuera donc toujours un ressenti plus froid.

Mercredi, les conditions météorologiques évolueront peu. Après une matinée froide, le soleil s'imposera avec des maxima compris entre 5 et 10 degrés. Le vent sera modéré de sud-est.

Jeudi, l'anticyclone faiblira. En matinée, il y aura d'abord encore du soleil. Durant la journée, la nébulosité augmentera mais le temps restera sec. Les maxima seront compris entre 5 et 10 degrés sous un vent modéré de secteur est à nord-est.

Vendredi, le temps sera partiellement à parfois très nuageux. Le risque d’observer quelques averses locales augmentera. Les maxima seront compris entre 5 et 10 degrés sous un vent faible à modéré de secteur nord.

Samedi, il fera légèrement variable avec localement quelques averses ou giboulées. Maxima de 4 à 9 degrés. Vent soutenu de nord.

Dimanche, les conditions évolueront peu. Les éclaircies alterneront avec quelques averses sous des maxima de 8 à 9 degrés.