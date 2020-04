Voici les prévisions météo pour la 1ère semaine des vacances de Pâques

Ce vendredi matin, des éclaircies seront possibles de l’ouest au centre tandis qu'en Ardenne, la nébulosité devrait rester abondante avec le risque de quelques gouttes. Dans le courant de la journée, les nuages cumuliformes deviendront plus nombreux, donnant alors lieu à un ciel partiellement à très nuageux et le risque d'une ondée isolée demeurera. Les maxima se situeront entre 7 degrés en Hautes-Fagnes et 12 degrés dans l'ouest du territoire, sous un vent faible à modéré de secteur nord-ouest.

Samedi, le temps sera sec et calme sous un ciel partagé entre périodes ensoleillées et champs nuageux, qui dans l'après-midi, pourront devenir plus nombreux. En fin de journée, le ciel commencera à se dégager complètement à partir du sud. Il fera déjà un peu plus doux que les jours précédents, avec des maxima de 9 à 12 degrés en Ardenne et de 12 à localement 14 degrés ailleurs. Le vent sera généralement faible à parfois modéré de secteur sud à sud-est.

Dimanche, nous resterons sous l'influence d'un anticyclone sur l'Europe Centrale, donnant lieu à un apport d'air plus sec et très doux sur notre pays. La journée sera alors marquée par un temps printanier. Le soleil brillera dans un ciel complètement dégagé et les maxima atteindront des valeurs comprises entre 14 et 17 degrés en Ardenne, et entre 17 et 20 degrés ailleurs. Le vent sera généralement modéré de secteur sud à sud-est.

Lundi, le champ de haute pression s'affaiblira temporairement sur nos régions et une perturbation atlantique parviendra alors à s'enfoncer sur notre territoire à partir de la côte. La journée débutera avec un temps sec et généralement encore lumineux. Au fil des heures, les champs nuageux deviendront graduellement plus nombreux à partir de l'ouest avec quelques pluies ou averses dans le courant ou en fin d'après-midi. Sur l'est, le temps pourrait toutefois rester sec jusqu'en fin de journée. Les maxima seront compris entre 16 et 20 degrés, sous un vent modéré à parfois assez fort de sud-ouest.

Mardi, à l'arrière de la perturbation de la veille, le ciel sera partagé entre éclaircies parfois larges et champs nuageux. Une ondée ne sera pas exclue. Maxima de l'ordre de 16 ou 17 degrés dans le centre sous un vent faible de directions variables.

Mercredi, nous serons probablement sous l'influence d'un nouvel anticyclone sur l'Europe Centrale et d'un flux méridional d'air doux associé à celui-ci. Le temps devrait alors rester pratiquement sec et généralement ensoleillé avec des maxima de l’ordre de 22 degrés dans le centre. Le vent sera faible à modéré de secteur sud à sud-est.

Jeudi, il semblerait qu'une perturbation aborde nos régions. La nébulosité et le risque de précipitations seraient alors en augmentation. Toutefois, le temps restera très doux avec 20 degrés environ dans le centre. Le vent sera faible à modéré et s'orientera au secteur sud-ouest.